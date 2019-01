Braglia: "Se Higuain via, migliora atmosfera nello spogliatoio. Piatek ad oggi meglio di lui"

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento in casa rossonera: "Stimo più Gattuso che Allegri, più genuino, merita soddisfazioni per attaccamento alla maglia del Milan e quello che dà umanamente. Donnarumma patrimonio che va difeso come credo il Milan stia facendo, anche se dietro c'è portiere di valore accertato come Reina. Se Higuain se ne va, al Milan migliora l'atmosfera nello spogliatoio. Credo che, per esempio, Piatek ad oggi sarebbe meglio di lui".