Brahim Diaz: "Al Milan c'è un'armonia incredibile. Lottiamo uno per tutti e tutti per uno"

In conferenza stampa pre match contro l’Atletico Madrid, Brahim Diaz a proposito del gruppo del Milan ha detto: “Lottiamo uno per tutti e tutti per uno. Ciascuno aiuta gli altri con quello che sa fare meglio. Credo che ci sia un'armonia incredibile, ci appoggiamo l'uno con l'altro, siamo una famiglia e seguendo il mister stiamo facendo partite molto buone. Ora dobbiamo solo migliorare, sono molto contento della responsabilità che ho e di come i miei compagni mi stanno aiutando. Penso che ciascuno abbia le sue responsabilità, non mi sento il leader, provo solo ad aiutare la squadra con tutto quello che ho”.