Brahim Diaz al Milan, l'ex tecnico: "C'era il Barça, andò al City e festeggiò tutta Malaga"

Pedro Gonzalez, ex allenatore di Brahim Diaz nelle giovanili del Malaga, ha ricordato il trasferimento del nuovo acquisto del Milan al Manchester City nel 2013: "Fu un vero e proprio evento per tutta Malaga, così come per le persone che gli vogliono bene e lo hanno sempre seguito da vicino. Personalmente non mi sorprese più di tanto, perché già da quando aveva 10 anni lo seguivano sia Real Madrid che Barcellona, ma passare in un club così blasonato a soli 13-14 anni fu sicuramente un traguardo importante quanto meritato per lui", le sue dichiarazioni nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW.