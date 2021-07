Brahim sui tifosi: "Sono stati fondamentali per noi, hanno fatto sì che dessimo sempre di più"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Brahim Diaz ha parlato di tanti temi tra cui i tifosi rossoneri. Queste le sue parole: "Non vedo l'ora che i tifosi tornino allo stadio. Per me è stata un'esperienza unica. Il Milan ha tifosi in tutto il mondo e sono incredibili. E' stato bello vedere come lo scorso anno siano sempre stati al nostro fianco, sostenendoci sempre. Sono stati fondamentali per noi, hanno fatto sì che dessimo sempre di più. Posso solo dire di essere sempre al nostro fianco, daremo il meglio. e' un piacere e un onore avere il loro supporto"