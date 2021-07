Brandt a RTL: "E' bello quando altri club esprimono interesse ma non credo che giocherò altrove quest'anno"

Intervenuto ai microfoni di RTL, Julian Brandt ha negato le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Borussia Dortmund. Nelle ultime settimane il trequartista tedesco era stato accostato al Milan come possibile sostituto di Calhanoglu. Queste le sue parole: "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".