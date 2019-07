Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Mi paragonano a Pirlo per colpa dei capelli, dovrei tagliarmeli. Andrea è inarrivabile. Io mi rivedo in Gattuso. Milan? Mi hanno bocciato a un provino, avevo otto anni e giocavo in attacco. Delusione? No, perché poi sono andato al Piacenza".