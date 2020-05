Brescianini: "Un onore essere aggregato alla prima squadra. Mi piacerebbe vincere un derby da protagonista"

Rispondendo alla domande dei tifosi sulla pagina Instagram del Milan, Marco Brescianini, centrocampista rossonero, ha dichiarato:

Sull'allenarsi con la prima squadra: "E' un onore essere aggregato per il secondo anno alla prima squadra. I ritmi molto elevati richiedono una concentrazione massima e costante".

Sul primo autografo: "Ero incredulo, ma molto contento".

Su come esulterà al suo primo gol: "Penso che esulterei in modo spontaneo".

Sul settore giovanile: "Sono entrato nel vivaio milanista a 8 anni, posso dire che la competenza dei vari staff che ho avuto è molto elevata".

Sul sogno nel Milan: "Mi piacerebbe vincere un derby da protagonista".

Sulla gara contro lo United in ICC: "Trovarsi in campo con giocatori che avevo visto solo in tv è stata una grande emozione".

Sull'essere il capitano della Primavera: "Mi ha responsabilizzato molto verso i miei compagni e mi ha dato nuovi stimoli".

Su come si descrive: "Tre aggettivi? Affidabile, costante e testardo".

Sulla sua qualità più importante: "Penso sia la determinazione".

Su cosa sono per lui il Milan e il calcio: "Il Milan è la mia squadra del cuore e la mia seconda famiglia. Il calcio è la mia vita".

Sulla retrocessione con la Primavera: "C'è stata tanta amarezza e rammarico. Però ero fiducioso di riconquistare la categoria e così è stato".

Sul gol più bello e quello più importante: "La rete più bella contro il Napoli, quella più importante invece contro la Spal perchè è arrivato all'ultimo minuto e abbiamo vinto".

Sul ritorno in campo: "Questi mesi di quarantena hanno aumentato la voglia di tornare in campo. Non vedo l'ora di ricominciare".