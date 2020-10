Bucchioni: "Al mercato del Milan do un 6.5. Avrei fatto un ultimo tentativo concreto per Pezzella"

Enzo Bucchioni, intervenuto a Replay trasmissione di Milannews.it in collaborazione con Milan meeting point, ha dato il voto al mercato rossonero comprensivo delle cessioni fatte. Queste le sue parole: "Posso dare un 6.5 al mercato del Milan perchè sono state fatte cose interessanti come prendere Sandro Tonali che è un bell'acquisto. E' mancato poi il centrale difensivo ma bisogna partire da un presupposto ovvero che le risorse sono relative. Il Milan deve sempre guardare al fairplay finanziario con un accordo fatto con la UEFA non più di un anno fa quindi ora non si può tornare a pensare di spendere come prima. Nei vincoli che il Milan aveva e ha, Maldini e Massara si sono comportati bene non toccando l'impianto della squadra e trattenendo Ibrahimovic. Mi sarei aspettato un difensore centrale, come se lo aspettava Pioli. Avrei fatto un tentativo ulteriore per Pezzella ma c'è sempre gennaio che è vicino"