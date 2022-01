Bucciantini sull'errore di Serra: "Episodio decisivo che incide sul campionato"

Marco Bucciantini, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così l'errore di Serra in Milan-Spezia: "Bisogna sottolineare la sportività dei giocatori del Milan che sono andati a consolare l'arbitro Serra dopo la partita. E' stato un episodio decisivo che incide sul campionato sia nella lotta scudetto che anche in quella per la salvezza visto che lo Spezia ha portato a casa tre punti importantissimi".