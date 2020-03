Budan su Dani Olmo: "Se non ha scelto il Milan è per il progetto"

Nel corso dell'inyervista concessa a Tuttomercatoweb.com, Igor Budan, fra le altre cose, ha parlatoa anche del mancato approdo di Dani Olmo al Milan: "Il Lipsia è la scelta migliore per le sue caratteristiche. Se uno che ha fatto le giovanili nel Barcellona va a Zagabria la dice lunga sulla voglia di imporsi. Ha un padre molto presente nella sua vita, è sempre stato consigliato bene. Se non hanno scelto il Milan è per il progetto. Da minorenne se sei nato nel Barcellona non vai a Zagabria se pensi prima ai soldi. Il Lipsia è la squadra giusta per continuare a crescere".