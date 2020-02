Cagni: "Il Milan ha sbagliato tanto a Firenze. Deve sistemare le cose in difesa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Gigi Cagni, ex allenatore, ha parlato della partita tra Milan e Fiorentina. Queste le sue parole: "Fiorentina-Milan? E' stato più il Milan a sbagliare. Iachini ha portato alla Fiorentina grinta e intensità, un calcio che alla gente di solito non piace ma a me sì. Il Milan, però, deve sistemare le cose in difesa, nel mondo vince chi prende subisce meno reti"