Calabria a Sky: "Miglior momento della mia carriera, possiamo rimanere in testa fino alla fine"

Davide Calabria, intervistato a Sky Sport 24, ha ammesso che questo è il momento migliore della sua carriera: "Penso di sì, sia dal punto di vista fisico sia mentale. Con la squadra stiamo passando un gran periodo, sono contento di questo. Non dobbiamo farci distrarre dalla classifica, il Milan deve puntare il più in alto possibile, poi che si arrivi da un periodo storico difficile è un dato di fatto ma siamo là in alto, nonostante gli infortuni e la pandemia. La qualità c'è, non dobbiamo distrarci e continuare a lavorare perché abbiamo le qualità per rimanere lì fino alla fine".