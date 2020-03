Calabria sui suoi compagni: "Sono un po' tutti in allarme"

Intervistato da Sky Sport 24, Davide Calabria ha raccontato di come i suoi compagni stanno vivendo questa situazione particolare legata all'emergenza Coronavirus:

Come stanno i tuoi compagni? “La stanno vivendo un po’ tutti in allarme, Antonio e Gigio si stanno allenando. Castillejo mi preoccupa perché non è abituato a stare solo così tanto tempo, non so come ritornerà. Sicuramente è il più bravo a pulire in casa”.