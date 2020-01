Caldara: "Contento per l'esordio, meno per il risultato. Sono all'80% della forma fisica ottimale"

Mattia Caldara, intervenuto a TMW dopo la sconfitta dell'Atalanta a Firenze, ha parlato del suo ritorno in campo in Coppa Italia: "Il mio ritorno? E' successo tutto in maniera veloce. Sono contento per l'esordio, meno per il risultato. Dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel momento forse migliore nostro. Sono all'80% della mia forma fisica ottimale, ci vuole ancora un po' più di campo per tornare al 100%".