Intervenuto a Radio Sportiva, Giancarlo Camolese ha rilasciato queste parole su Piatek: "Piatek ha calciato 5 volte in porta contro il Brescia, è stato sfortunato. Probabilmente in questo momento la porta è un po' più piccola rispetto a come lo è di solito. E' comunque un giocatore che non si discute".