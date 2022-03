Cannavaro: "Dal Milan un messaggio al campionato"

MilanNews.it

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così della squadra di Pioli: “Ha lanciato un messaggio al campionato, questo sì, ma per vincerlo c’è ancora un gran lavoro da fare. Io continuo a pensare che, vista l’evoluzione della Juventus, sarebbe un errore madornale considerare Allegri irrimediabilmente escluso dalla lotta; e il Napoli, che ha perso l’altro giorno, rimane in corsa. È una sfida a quattro. Del Milan mi ha colpito la naturalezza con cui si cuce addosso un abito adatto alle caratteristiche altrui. Ti gioca nella maniera più idonea per soffocarti e quando ti attacca, lo fa con l’eleganza e l’atletismo di Theo Hernandez e di Leao. Al Napoli ha rubato la possibilità del palleggio. Il Milan ha Giroud che segna gol decisivi utili per fare la differenza e sta per riabbracciare un Ibrahimovic che nessun altro può godersi, solo Pioli”.