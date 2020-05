Capello: "Dobbiamo riprendere con il calcio. Virus? Ho più paura degli infortuni"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulla ripresa del calcio. Queste le sue parole: "Non si può più stare chiusi, rispetto a un mese fa ne stiamo venendo fuori e il calcio dà lavoro a 100mila persone". Per ripartire servirebbe il modello Germania ma "in Italia tutto è più difficile, abbiamo un debole per le complicazioni". I calciatori sono preoccupati per gli infortuni e Capello è d'accordo con loro: "Li temo più del virus. Il rischio infortuni è già alto in allenamento dopo i due mesi che hanno passato. Le cinque sostituzioni sono più di una manna dal cielo". Sulle porte chiuse esprime dubbi sulla reazione dei giocatori che sono "animali da stadio" e per loro il peso maggiore sarà proprio quello di ripartire senza pubblico."