Capello: "Liverpool? Siamo il Milan: i rossoneri devono giocarsela con tutti"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, si è così espresso a Radio Rossonera in vista di Liverpool-Milan: Tutte le partite vanno giocate allo stesso modo, non bisogna dire “puntiamo questo” oppure “puntiamo quest'altro”. Questi sono ragionamenti da bar che gli allenatori non pensano assolutamente. Ora come ora il Milan visto contro la Lazio deve giocarsela con tutto e con tutti. La qualità c'è e la rosa è ampia. E poi c'è sempre un nome da rispettare, ci sono dei trofei vinti e rivinti... siamo il Milan, dài!