Casiraghi non ha dubbi: "Ibra e Giroud possono giocare insieme"

In merito alla possibile convivenza in campo tra Ibrahimovic e Giroud, Pierluigi Casiraghi, ex attaccante, ha dichiarato a Tuttosport: "Giroud è un attaccante bravo a proteggere la palla e a far salire la squadra. Poi è forte di testa. Ibra è sicuramente più completo. Ora ultimamente ha cambiato anche modo di giocare, torna spesso indietro a recuperare palla per poi giocarla con i compagni. Paradossalmente si muove più adesso di prima. Quindi sì, possono giocare insieme".