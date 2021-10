Casiraghi su Ibra: "Senza Messi e Cristiano Ronaldo sarebbe stato anche da Pallone d'Oro"

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Tuttosport: "La sua forza mentale è evidente e non fa nemmeno niente per nasconderla. È una caratteristica che poi si unisce alla sua classe, alla qualità, il talento. Zlatan è entrato nella storia del calcio mondiale. E’ stato sfortunato che ha trovato Messi e Cristiano Ronaldo che sono sicuramente un gradino sopra di lui sennò sarebbe stato anche da Pallone d’Oro... Fino a quando giocherà? Fino a quando si divertirà potrà giocare. Ha qualità tecnica e personalità che non ha nessuno. Deciderà lui quando smetterà. E ha anche l’intelligenza di capire quando non potrà più dare qualcosa di importante. Lui è abituato a fare la differenza".