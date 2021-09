Casiraghi sulla Nazionale Under 21: "Tonali è un nome che mi stuzzica molto"

Piereluigi Casiraghi, ex calciatore fra le altre di Lazio e Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio del secondo biennio della Nazionale Under 21 allenata da Paolo Nicolato. Casiraghi ha detto: “Come tutte le nazionali, c’è sempre qualche punto interrogativo all’inizio della stagione. Per quella dei ragazzi è ancora più complicato perché parti da una base che magari hai già, che hai preparato nel biennio precedente, ma devi inserire tanti elementi nuovi per via dell’età. In più il Covid non ha aiutato, e mettiamoci il solito problema che i ragazzi non sempre giocano. Poi piano piano i giovani riescono a trovare più spazio e qualche sorpresa, a livello di nomi, c’è sempre. Nomi che stuzzicano? Facile dire Sandro Tonali, Nicolò Rovello o Samuele Ricci. Mi piace molto anche Roberto Piccoli, che è rimasto all’Atalanta e Gian Piero Gasperini lo aiuterà a crescere. Poi anche Sebastiano Esposito ha grande qualità”.