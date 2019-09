Castagner sul derby: "Quello di stasera può far fare il salto di qualità ad entrambe le squadre"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ilario Castagner ha commentato così il derby di questa sera: "I derby sono tutti uguali, ma quello di stasera può far fare il salto di qualità ad entrambe le squadre. L'Inter vera è quella vista prima dell'impegno di Champions, credo che i giocatori nerazzurri avranno grande voglia di far bene. Tutti sanno che hanno fatto una figuraccia contro lo Slavia Praga, devono giocare con una cattiveria ed una convinzione diverse. Non ci devono essere litigi nello spogliatoio, sono stati i motivi per cui i nerazzurri hanno fatto male l'anno scorso. Milan? Giampaolo ha sbagliato a fare certe dichiarazioni, l'ammissione sul trequartista non va fatta a Milano. Per giocare con una punta il Milan ha bisogno di centrocampisti che si inseriscono, altrimenti si gioca con le due punte ma subentra il problema Suso. Pronostico per stasera? Penso che in questo momento l'Inter sia un passo avanti rispetto al Milan".