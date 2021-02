Castillejo a MTV: "Il miglior modo di reagire è con una vittoria"

Samu Castillejo è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Stella Rossa:

Come avete lavorato? “Abbiamo lavorato bene in questi due giorni, il miglior modo per reagire è con una vittoria e passare agli ottavi. Dobbiamo avere mentalità vincente”.

Dove pensate di far male alla Stella Rossa? “È stata una partita un po’ strano, il risultato non è stato generoso con noi. Oggi sarà una partita difficile ma appena scesi in campo a nostra mentalità sarà vincente. Dopo le due sconfitte la cosa più importante sarebbe una bella vittoria oggi.