Castillejo a MTV: "La Roma è forte, ma lo siamo anche noi"

Nel pre-partita di Roma-Milan, Samu Castillejo ha dichiarato a Milan TV: "Un cambio di allenatore ti fa cambiare mentalità. Anche in allenamento è come una finale per tutti. Pioli vuole fare bene e vuole trasmettere cose positive. Gli piace di più giocare uomo contro uomo, con Giampaolo giocavamo a zona. Ora in attacco abbiamo più libertà. Oggi è una gara difficile, loro sono forti, ma lo siamo anche noi".