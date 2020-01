Castillejo a Sky: "Il miglior momento da quando sono al Milan, emozionante vedere San Siro applaudirmi"

Samu Castillejo è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del suo momento personale e di quello della squadra:

Sul momento: "Non mi era mai capitato di giocare tre partite di fila, penso che sia il miglior momento per me e soprattutto per la squadra. Domenica abbiamo vinto la terza partita consecutiva all'ultimo minuto davanti ai nostri tifosi, sicuramente è il nostro miglior momento".

Sul tifo per il Milan: "E' un sentimento che non si può spiegare, quando sono venuto qui a dodici fa è rimasto dentro di me, sono diventato più tifoso di quanto ero prima. Quando c'è stata la possibilità di venire qua non ci ho pensato neanche un secondo e ora sto vivendo un momento molto bello. Quando lo stadio si è alzato in piedi per applaudirmi è stata una delle cose più belle che ho vissuto da quando sono al Milan".