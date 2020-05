Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, nella lunga intervista a Sky Sport, ha raccontato. "Il primo gol in A al Milan? Ricordo bene quella serata, quel gol l’ho rivisto tantissime volte. Non ci credevo. Segnare a San Siro è stata un’emozione incredibile, anche perché da piccolino simpatizzavo per il Milan. I miei idoli? Ronadinho e Kakà".