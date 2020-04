Cellino su Tonali: "Tifa Milan? Non sono sicuro. Lo vedrei bene a Roma o Napoli"

Intervistato da Tuttosport, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, giovane centrocampista accostato con insistenza anche al Milan: "Il mio sogno sarebbe tenerlo. Sarei disposto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, io lo lascerò partire. Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che Tonali scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere. È tifoso rossonero? Ma di chi è il Milan? Una volta c’erano Berlusconi e Galliani, maestri a cui mi sono ispirato. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan, per certo so che adorava Gattuso. Tonali è un ragazzo più freddo, del nord. Però dentro è un sentimentale. Ecco perché, siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta. Juventus e Inter? Vedremo... Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere".