Cherubini (Ds Juventus): "Quando vedo Maldini in tribuna, so che il suo peso e la sua valenza ha un valore"

Federico Cherubini, Football Director della Juventus, ha parlato in occasione del premio ricevuto all'evento Inside the Sport a Coverciano: "Viviamo la differenza tra chi ha avuto passato importante e chi non ce l'ha avuta: serviranno dei parametri per accedere al ruolo, esser stati dei calciatori deve avere chiaramente un peso. Quando vedo Maldini in tribuna, so che il suo peso e la sua valenza ha un valore. Però ci sono ragazzi che non hanno avuto un passato così importante che devono avere la chance di avere questo percorso"