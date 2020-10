Intervenuto ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', l'ex rossonero Fulvio Collovati ha parlato dello stato di forma del Milan. Queste le sue parole: "Il doppio impegno condizionerà il Milan? Nelle coppe il Milan è la storia e l’Europa va rispettata. Ma fossi in Pioli farei un pensierino sullo scudetto: in questo momento le altre big non sono costanti..."