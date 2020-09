Colombo a DAZN: "Segnare a San Siro emozione unica. Mercato? Voglio restare a lungo al Milan"

Al termine di Milan-Bodo/Glimt Lorenzo Colombo è stato intervistato da DAZN. Queste le sue parole:

Sulla partita: "Era una grande occasione per me per dimostrare tutto il lavoro che ho fatto per arrivare qua. Ci voleva una prestazione di squadra, era difficile oggi. Ora recuperiamo per il Crotone".

Segnare a San Siro: "Emozione unica, ho sempre lavorato per questo. C'è ancora tanto da lavorare, non ho ancora fatto niente. Sono contento ma domani si torna a lavorare".

Sulla personalità: "Avere la personalità non vuol dire non avere la testa sulle spalle, ci vuole sempre equilibrio. L'importante è avere equilibrio con la giusta personalità".

Vuoi restare in questo gruppo? "Assolutamente sì. Sono al Milan fin da piccolo, ci voglio restare a lungo perché è il club che mi ha cresciuto. Pioli mi ha tolto dal mercato? Mi ero tolto già prima, voglio restare qui”.