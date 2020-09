Commisso: "Nessuna offerta per Chiesa, gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Rtv38 e ha parlato della situazione relativa a Federico Chiesa: "Fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo ricevute, se qualcuno dice che sbaglio mi porti i documenti. Io a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo. Vediamo cosa succede, c'è anche la possibilità che rimanga".