Compagnoni: "Il Milan deve ritrovare entusiasmo. Sta facendo una grande stagione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "All'inizio il Milan si pensava che potesse lottare per lo scudetto ma in realtà è una squadra che ha l'obiettovo di entrare tra le prime 4. E' una squadra costruita bene e che sta facendo una grande stagione. In questo momento il Milan deve ritrovare entusiasmo e deve stare attenta a non perdere terreno dalle inseguitrici. Mi sembra una squadra un po' impaurita"