Coronavirus, Franceschini: "Impossibile dire quando torneremo in spiaggia"

Intervenuto ai microfoni di "Che tempo che fa" Dario Franceschini, ministro dei beni culturali e del turismo, ha parlato delle possibili vacanze nella prossima estate. Queste le sue parole: "Sto lavorando perché si possano fare le vacanze, dovranno essere per forza diverse. Non è possibile però dire già oggi quando si potrà andare in spiaggia, né quando né come. Riapriranno solo quelli in grado di garantire i criteri di sicurezza".