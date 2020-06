Coronavirus, Ricciardi: "In Lombardia bisognerebbe fare più test"

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms e Consigliere del ministro Speranza, è intervenuto su Rai 3 e ha dichiarato: "In Lombardia bisognerebbe testare di più e migliorare il sistema di tracciamento perché oltre l'80% dei contagi avviene in famiglia. Sono sotto controllo fabbriche

e Rsa ma non le famiglie, al cui interno si diffonde il contagio" riporta sport.sky.it.