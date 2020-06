Corovanirus, Ministro Speranza: "Dati incoraggianti, ma l'epidemia non è finita"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato così alla Camera dell'emergenza coronavirus: "Aumentano i guariti, si riduce la curva del contagio, molte regioni sono a zero, diminuiscono i deceduti - riporta sport.sky.it -. L'indice Rt è in tutta Italia sotto 1. Sono dati incoraggianti che però rappresentano solo una parte della realtà. L'epidemia non è finita: ci sono ancora focolai e il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare".