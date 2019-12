Corvino su Ibra: "Può far bene in una squadra che ha bisogno di un attaccante"

Pantaleo Corvino, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del possibile ritorno in Italia di Ibrahimovic: "Può fare bene? Solo se arriva in una squadra che per infortuni o altro, ha bisogno di un attaccante. Anzi, di un grandissimo attaccante come Ibra, un campione assoluto. Ma non sarebbe un’idea giusta prendere Ibra se nel frattempo hai investito e puntato su un giovane che finirebbe penalizzato".