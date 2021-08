Costacurta: "Mi aspetto che sboccino quei giovani che il Milan già ha"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e attuale commentatore, si è così espresso al Corriere della Sera su Giroud: "Mi dicono essere altruista e importante per lo spogliatoio. Certo, ha esperienza internazionale ma non condivido l’entusiasmo per il suo innesto. È campione del mondo con la Francia, ma era una seconda linea. Piuttosto mi aspetto che sboccino quei giovani che il Milan già ha: premesso che su Leao ho perso le speranze, confido molto in Brahim Diaz che dovrebbe giocare sempre. Mi auguro che Tonali faccia il salto di qualità e da Theo mi attendo un miglioramento nel lavoro difensivo".