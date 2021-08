Costacurta: "Mi auguro che Brahim ripeta col Milan le prestazioni con l'U21 spagnola"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e attuale commentatore, si è così espresso al Corriere della Sera sul sostituto di Calhanoglu: "Intanto Pioli ha Brahim Diaz che mi auguro ripeta le prestazioni dell’Under 21 spagnola, in generale mi pare un gruppo che rispetto allo scorso anno farà più punti con le piccole, ma andrà in difficoltà con le grandi".