Crespo difende Higuain: "Criticarlo è come bestemmiare"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Hernan Crespo ha preso le difese del connazionale Higuain: "Criticare le qualità del Pipita è come bestemmiare: non si può, non si fa. Ha segnato ovunque sia stato, vedrete che anche con il Milan si riprenderà. Certo che i compagni lo devono aiutare: non ho mai visto un centravanti che fa tanti gol senza che la squadra gli dia l’opportunità di farlo. Lui non va servito con i cross, ama i passaggi filtranti, ha bisogno di dialogare con i centrocampisti, di qualche triangolo. Se vai sul fondo e la butti in mezzo, il Pipita non è il più adatto a raccogliere il suggerimento. Higuain ha giocato nel Real Madrid, nel Napoli e nella Juve. Ha esperienza internazionale, non può essersi spento di colpo. Va stimolato, semmai. Deve ritrovare quella gioia che, per ogni centravanti, è benzina quando si trova in mezzo all’area di rigore avversaria. Piccolo suggerimento per i tifosi, visto che da una situazione simile ci sono passato: non criticatelo, ma sostenetelo. Alla lunga l’affetto produce scintille positive, ve lo garantisco".