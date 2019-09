Crosetti sul Milan: "Mi sembra che Giampaolo sia un po' in confusione"

Ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24, Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan è rimasto quello che era con una confusione in panchina che con Gattuso non c'era, fino all'anno scorso mi pareva ci fosse un filo logico. Mi sembra che Giampaolo sia un po' in confusione. Non credo ci saranno risultati clamorosi".