Crudeli: "Leao e Ibra si intendono bene e sono in grado di impensierire la difesa dell'Inter"

Tiziano Crudeli, noto giornalista e opinionista, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Milan. Queste le sue parole sui ballotaggi nell'attacco rossonero: "Io farei giocare Leao con Ibra, e poi Rebic lo userei come jolly cammin facendo: il croato è più bomber del portoghese, ma Leao si intende molto bene con Ibra e credo siano in grado di mettere in difficoltà la difesa più forte del campionato"