Nella lunga intervista a Repubblica, Patrick Cutrone ha raccontato il suo arrivo in prima squadra: "In Cina iniziai a sperare di restare al Milan. Pensavo: Montella non mi conosce più di tanto, se riesco a farmi vedere, bene, altrimenti parto, l’importante è giocare. Le doppiette hanno una spiegazione: non mi accontento mai".