D. Zagabria, Dani Olmo: "Il mio obiettivo è quello di giocare in una big"

Dani Olmo, esterno della Dinamo Zagabria, ha rilasciato una lunga intervista ad AS nella quale ha parlato anche del suo futuro: "Il mio obiettivo è quello di giocare in una big, l'ho sempre detto. Sono in un grande club come la Dinamo, sto giocando ai massimi livelli in Champions. Per crescere ancora devo continuare a dare il massimo qui a Zagabria, dove sono molto felice". In estate, lo spagnolo è stato accostato spesso anche al Milan.