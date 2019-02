Daino a MTV: "Bakayoko la sorpresa più grande del Milan per come era iniziata la stagione. Romagnoli è il futuro della Nazionale"

Daniele Daino è stato intervistato da Milan Tv, ecco le sue parole sulla squadra rossonera: “Ho analizzato la spina centrale del Milan. I quattro giocatori sono i prospetti più importanti che questo campionato ci sta facendo vedere. Bakayoko è la sorpresa più grande perché le sue prime prestazioni non sono state al top. Secondo me era una problematica fisica del calciatore, con quella stazza senza giocare è difficile entrare in condizione. In questa spina dorsale c’è Donnarumma che migliorando con i piedi potrebbe diventare tra i migliori, Romagnoli è il futuro centrale della Nazionale, merita di giocare stabilmente in Nazionale per le sue prestazioni”.