Dalot: "Ruolo preferito? Terzino destro, ma posso giocare anche a sinistra"

In merito alla sua posizione in campo, Diogo Dalot ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Durante la mia carriera ho giocato in diversi ruoli, ho giocato sia a sinistra che a destra. La mia posizione preferita è a destra, ma sono pronto anche a giocare in altri ruoli. In una squadra è sempre positivo avere giocatori versatili. Se posso giocare anche come terzino sinistro? Certo, sono pronto a giocare anche in altri ruoli".