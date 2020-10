Dalot sul Milan: "Sono cresciuto guardando le grandi vittorie di questo club. E' un grande onore far parte di questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il neo acquisto rossonero Diogo Dalot ha parlato delle sensazioni di vestire la maglia rossonera. Queste le sue parole:

Sul vestire la maglia rossonera.

“Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno. Sin da giovani siamo cresciuti guardando le grandi vittorie del Milan e fare parte di questa squadra è un grande onore per me.

Sul Milan.

“Quando si guarda il Milan si pensa alla storia, ai trofei, alle partite e ai campionati vinti,. Ed è davvero bello per me perchè ho sempre sognato di far parte di un club che lotta e prova a vincere tutto, ogni singola partita. E per me il Milan è una delle migliori squadre al mondo e per me è fantastico essere qui”