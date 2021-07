Damiani: "Kalulu ragazzo interessante, è un’alternativa di livello"

Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha rilasciato queste parole a Tuttosport su Pierre Kalulu: "E' un ragazzo interessante. Sono stati bravi gli scout del Milan a scoprirlo e a proporlo. Ha fisicità come quasi tutti i giovani giocatori francesi. Sono atleti che se vengono da noi e hanno voglia di imparare, possono migliorare tantissimo sul piano tattico. Lo dice la storia: le qualità atletiche e tecniche non si discutono. Se Kalulu è già da Milan? È maturato anche grazie a qualche errore che gli servirà per fare esperienza. Non so se potrà essere tra i titolari, ma certamente è un’alternativa di livello".