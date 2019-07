Dani Olmo: "Futuro? E' il momento di fare un passo in avanti nella mia carriera"

Dani Olmo, attaccante esterno della Dinamo Zagabria e fresco vincitore dell'Europeo Under 21 con la Spagna, ha parlato così del suo futuro a sportsport.ba: "Penso che sia il momento di fare un passo in avanti nella mia carriera, ma vedremo cosa succederà. L'estate è lunga, la decisione di lasciare Barcellona per la Dinamo è stata difficile, ma è stata la migliore per me. Ora sto raccogliendo i frutti di questa decisione e sono felice di aver giocato in Croazia".