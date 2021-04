Danilo: "Se la UEFA fosse preoccupata per i calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia"

Danilo, esterno della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha espresso il suo parere riguardante la Superlega, ponendo uno sguardo diverso al vociare anche retorico dell'ultima settimana: "Se i dodici club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno sentito bisogno di cambiamento. Non so se sarebbe stato il progetto più giusto ma adesso è normale parlare di cambiamento per salvare il calcio. Il Covid ha colpito anche questo sport, se la UEFA fosse tanto preoccupata per i calciatori non ci avrebbe fatto fare tante partite e fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia. Posso dire che per me, come calciatore, non è stato bello venire minacciato dalla UEFA e dall FIFA".