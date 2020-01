De Fanti: "Milan in costruzione, il processo durerà anni"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Roberto De Fanti, agente - tra gli altri - di Fabio Borini, ha parlato del club rossonero: "Il Milan è ancora in costruzione post-Berlusconi e bisogna capire che questo processo durerà degli anni. E far capire questo ai tifosi che hanno, visto il blasone del club, delle aspettative enormi è molto difficile. Ibra porta una mentalità vincente che è basilare instaurare in un club che purtroppo negli ultimi anni l'ha persa".